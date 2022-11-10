Климатолог предрёк более снежные зимы в Москве через десять лет

Через десять лет в Москве может вырасти среднегодовая температура и число осадков. Такой прогноз в беседе с "Москвой 24" озвучил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

"Увеличение среднегодовой температуры где-то на градус с большим процентом вероятности можно ожидать. И, конечно, увеличение осадков, потому что у нас в связи с глобальным потеплением идёт и их рост. Повышается температура, увеличивается испарение, естественно, и увеличивается число выпавших осадков", — отметил он.

Эксперт добавил, что на фоне глобального потепления среднегодовая скорость ветра снизится, ведь "уменьшается контраст" в направлении север – юг, а также в Арктике и на экваторе. В результате западный перенос замедляется, и формирование антициклона происходит чаще. Эксперт добавил, что зимы в столице станут более тёплыми и снежными, а летом москвичи будут чаще наблюдать периоды жаркой погоды и дожди.