ВСУ ударами из РСЗО HIMARS разрушили здание управляющей компании в Горловке

В Горловке Донецкой Народной Республики ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS управляющую компанию. Об этом сообщил представитель администрации города на видео, опубликованном в телеграм-канале мэра Ивана Приходько.

ВСУ обстреляли здание управкомпании в Горловке. Видео © Telegram / Приходько РИК

"В 12:45 по московскому времени в Горловке в здание управляющей компании, которая обслуживает жилищный фонд города и не имеет никакого отношения к вооружённым силам, прилетели два снаряда HIMARS. Разрушено здание", — заявил он.

Он добавил, что в момент удара внутри были мирные жители. По счастливой случайности они не пострадали. Представитель администрации назвал разрушения катастрофическими.