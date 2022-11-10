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Опубликовано 10 ноября 2022, 11:28

ВСУ ударами из РСЗО HIMARS разрушили здание управляющей компании в Горловке

В Горловке Донецкой Народной Республики ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS управляющую компанию. Об этом сообщил представитель администрации города на видео, опубликованном в телеграм-канале мэра Ивана Приходько.

ВСУ обстреляли здание управкомпании в Горловке. Видео © Telegram / Приходько РИК

"В 12:45 по московскому времени в Горловке в здание управляющей компании, которая обслуживает жилищный фонд города и не имеет никакого отношения к вооружённым силам, прилетели два снаряда HIMARS. Разрушено здание", — заявил он.

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Он добавил, что в момент удара внутри были мирные жители. По счастливой случайности они не пострадали. Представитель администрации назвал разрушения катастрофическими.

Ранее Лайф сообщал о том, что ВСУ обстреляли посёлок Камышаны в Херсонской области из американской РСЗО HIMARS, система ПВО отразила все атаки.

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Telegram / Приходько РИК

Илья Суриков
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