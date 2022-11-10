ВСУ ударами из РСЗО HIMARS разрушили здание управляющей компании в Горловке
В Горловке Донецкой Народной Республики ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS управляющую компанию. Об этом сообщил представитель администрации города на видео, опубликованном в телеграм-канале мэра Ивана Приходько.
ВСУ обстреляли здание управкомпании в Горловке. Видео © Telegram / Приходько РИК
"В 12:45 по московскому времени в Горловке в здание управляющей компании, которая обслуживает жилищный фонд города и не имеет никакого отношения к вооружённым силам, прилетели два снаряда HIMARS. Разрушено здание", — заявил он.
Он добавил, что в момент удара внутри были мирные жители. По счастливой случайности они не пострадали. Представитель администрации назвал разрушения катастрофическими.
Ранее Лайф сообщал о том, что ВСУ обстреляли посёлок Камышаны в Херсонской области из американской РСЗО HIMARS, система ПВО отразила все атаки.
Telegram / Приходько РИК