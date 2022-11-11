Датчанам запретили "протестные" футболки на ЧМ
Сборной Дании запретили надевать футболки с политическими призывами
ФИФА запретила сборной Дании в период проведения ЧМ-2022 в Катаре проводить тренировки в футболках, на которых написаны политические лозунги. Об этом рассказал агентству Франс Пресс глава отдела коммуникаций Датского футбольного союза (DBU) Якоб Хойер.
Речь идёт о лозунге: "Права человека для всех". По словам главы DBU Якоба Йенсена, в сборной Дании сожалеют о таком решении ФИФА, однако обязаны принять его во внимание.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников чемпионата мира 2022 года в Катаре не смешивать футбол с политикой и сосредоточиться на турнире.
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