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10 ноября, 22:42

Датчанам запретили "протестные" футболки на ЧМ

Сборной Дании запретили надевать футболки с политическими призывами

ФИФА запретила сборной Дании в период проведения ЧМ-2022 в Катаре проводить тренировки в футболках, на которых написаны политические лозунги. Об этом рассказал агентству Франс Пресс глава отдела коммуникаций Датского футбольного союза (DBU) Якоб Хойер.

Речь идёт о лозунге: "Права человека для всех". По словам главы DBU Якоба Йенсена, в сборной Дании сожалеют о таком решении ФИФА, однако обязаны принять его во внимание.

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Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников чемпионата мира 2022 года в Катаре не смешивать футбол с политикой и сосредоточиться на турнире.

Обложка ©

Gettyimages

Анатолий Симоненко

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