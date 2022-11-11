Датчанам запретили "протестные" футболки на ЧМ

ФИФА запретила сборной Дании в период проведения ЧМ-2022 в Катаре проводить тренировки в футболках, на которых написаны политические лозунги. Об этом рассказал агентству Франс Пресс глава отдела коммуникаций Датского футбольного союза (DBU) Якоб Хойер.

Речь идёт о лозунге: "Права человека для всех". По словам главы DBU Якоба Йенсена, в сборной Дании сожалеют о таком решении ФИФА, однако обязаны принять его во внимание.