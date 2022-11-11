Роналду отреагировал на его включение в заявку на ЧМ-2022

Объявление заявки национальной команды Португалии на чемпионат мира в Катаре капитан сборной Криштиану Роналду прокомментировал с большим воодушевлением. Он заявил о готовности в очередной раз возвысить футбольный имидж страны.

"В очередной раз готовы высоко возвысить имя Португалии! <...> Вперёд, Португалия!" — написал Роналду в соцсетях.

Он отметил, что в списке "мистера Фернанду Сантуша 26 имён" и все они призваны защитить честь страны на чемпионате.