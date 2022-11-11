Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 02:01

Роналду отреагировал на его включение в заявку на ЧМ-2022

Роналду пообещал "возвысить имя Португалии" на ЧМ-2022

Объявление заявки национальной команды Португалии на чемпионат мира в Катаре капитан сборной Криштиану Роналду прокомментировал с большим воодушевлением. Он заявил о готовности в очередной раз возвысить футбольный имидж страны.

"В очередной раз готовы высоко возвысить имя Португалии! <...> Вперёд, Португалия!" — написал Роналду в соцсетях.

Он отметил, что в списке "мистера Фернанду Сантуша 26 имён" и все они призваны защитить честь страны на чемпионате.

ФИФА призвала участников ЧМ-2022 в Катаре не втягивать футбол в политику
ФИФА призвала участников ЧМ-2022 в Катаре не втягивать футбол в политику

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников чемпионата мира 2022 года в Катаре не смешивать футбол с политикой и сосредоточиться на турнире.

BannerImage

Wikipedia / Анна Нэсси

Арина Родионова
  • Новости
  • Криштиану Роналду
  • Португалия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar