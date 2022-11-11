Роналду отреагировал на его включение в заявку на ЧМ-2022
Роналду пообещал "возвысить имя Португалии" на ЧМ-2022
Объявление заявки национальной команды Португалии на чемпионат мира в Катаре капитан сборной Криштиану Роналду прокомментировал с большим воодушевлением. Он заявил о готовности в очередной раз возвысить футбольный имидж страны.
"В очередной раз готовы высоко возвысить имя Португалии! <...> Вперёд, Португалия!" — написал Роналду в соцсетях.
Он отметил, что в списке "мистера Фернанду Сантуша 26 имён" и все они призваны защитить честь страны на чемпионате.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников чемпионата мира 2022 года в Катаре не смешивать футбол с политикой и сосредоточиться на турнире.
Wikipedia / Анна Нэсси