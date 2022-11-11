Трудно похудеть: Врач перечислил признаки дефицита железа в организме

Роль железа в организме сложно переоценить, это очень важный микроэлемент. Об этом заявил эндокринолог Роман Терушкин. Он уточнил, что дефицит этого вещества сказывается на внешности. Один из самых частых признаков, по его словам, — бледная кожа и тёмные круги под глазами. Также человек может наблюдать сухость кожных покровов, шелушение кожи и трещины в уголках рта, отметил медик.

"При значительном снижении уровня железа склеры глаз могут приобретать голубоватый оттенок. Так как при нехватке железа организм находится в хронической гипоксии, человек может быть склонен к набору лишнего веса и невозможности похудеть. Также страдает качество волос", — рассказал "Газете.ру" Терушкин.

Дефицит железа нарушает процесс питания организма и снабжение кислородом всех органов и систем, добавил врач. Он уточнил, что поэтому волосы могут становиться ломкими, непослушными и выпадать. Это прекращается после восстановления уровня микроэлемента.

Кроме того, по словам врача, при длительной недостаточности может развиться железодефицитная анемия. Из-за этого впоследствии бывает койлонихия, когда ногти выгибаются наружу.