США разрешили сделки с подсанкционными банками России до мая

Соединённые Штаты продлили до мая 2023 года разрешение на сделки по энергоносителям с российскими банками, которые подпали под санкции. Это следует из распространённой генеральной лицензии Министерства финансов США.

Согласно ей с Банком России, Внешэкономбанком, банком "Открытие", ВТБ и другими подсанкционными банками, а также организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше, разрешены все сделки, связанные с энергоносителями. Новый срок для них — 00:01 EST (07:01 мск) 15 мая 2023 года.