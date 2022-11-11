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10 ноября, 21:57

США разрешили сделки с подсанкционными банками России до мая

Соединённые Штаты продлили до мая 2023 года разрешение на сделки по энергоносителям с российскими банками, которые подпали под санкции. Это следует из распространённой генеральной лицензии Министерства финансов США.

Согласно ей с Банком России, Внешэкономбанком, банком "Открытие", ВТБ и другими подсанкционными банками, а также организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше, разрешены все сделки, связанные с энергоносителями. Новый срок для них — 00:01 EST (07:01 мск) 15 мая 2023 года.

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Лайф рассказывал, что старый срок истекал 5 декабря этого года. Тогда уточнялось, что разрешение на сделки касается расчётов за добычу, производство, переработку, сжижение топлива, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, включая сырую.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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