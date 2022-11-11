Переобуйся в легенду: Стоптанные сандалии Джобса выставили на торги

Сандалии основателя компании Apple Стива Джобса марки Birkenstock, которые он носил в 1970-х и 1980-х годах, выставлены на торги. Стартовая цена — 15 тысяч долларов, а эстимейт, то есть приблизительная оценка стоимости лота — 60-80 тысяч долларов.

Сандалии Стива Джобса. Фото @ Julienslive.com

Сандалии легендарного менеджера выставлены аукционным домом Julien's Auctions. Проведение аукциона назначено на 11 ноября в 10:00 (21:00 по Москве).

По данным аукционного дома, Джобс надевал эти сандалии в знаковые для создания своей компании моменты. Например, в них в 1976 году он начал вместе с соучредителем Apple Стивом Возняком собирать компьютер в городе Лос-Альтос, Калифорния.

В описании говорится, что сандалии хоть и поношены, они в хорошем состоянии. На них даже якобы остался отпечаток ноги Джобса. Также на торги выставлена обувь бизнесмена в виде токена NFT.