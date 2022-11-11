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10 ноября, 21:50

Переобуйся в легенду: Стоптанные сандалии Джобса выставили на торги

Сандалии марки Birkenstock Стива Джобса выставили на аукцион

<p>Сандалии Стива Джобса. Фото © <a href="https://www.julienslive.com/lot-details/index/catalog/427/lot/193431?url=/search?key=jobs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Julienslive.com</a></p>

Сандалии Стива Джобса. Фото © Julienslive.com

Сандалии основателя компании Apple Стива Джобса марки Birkenstock, которые он носил в 1970-х и 1980-х годах, выставлены на торги. Стартовая цена — 15 тысяч долларов, а эстимейт, то есть приблизительная оценка стоимости лота — 60-80 тысяч долларов.

Сандалии Стива Джобса. Фото @ Julienslive.com

Сандалии Стива Джобса. Фото @ Julienslive.com

Сандалии легендарного менеджера выставлены аукционным домом Julien's Auctions. Проведение аукциона назначено на 11 ноября в 10:00 (21:00 по Москве).

По данным аукционного дома, Джобс надевал эти сандалии в знаковые для создания своей компании моменты. Например, в них в 1976 году он начал вместе с соучредителем Apple Стивом Возняком собирать компьютер в городе Лос-Альтос, Калифорния.

В описании говорится, что сандалии хоть и поношены, они в хорошем состоянии. На них даже якобы остался отпечаток ноги Джобса. Также на торги выставлена обувь бизнесмена в виде токена NFT.

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Анатолий Симоненко

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