Намерения стран Запада активизировать поставку вооружения Киеву, использовать её как таран против России дают РФ основания для уничтожения транспортной инфраструктуры Украины. Об этом заявил первый замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Тот высказался за повышение военной мобильности в ЕС, быстрого перемещения военной техники к восточным границам.

"Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России. Он уверен, что Европа и США обеспечат Киев всеми видами современного натовского вооружения для того, чтобы принудить нашу страну к мирным переговорам на условиях, продиктованных Вашингтоном и НАТО", — отметил Джабаров в своём Telegram-канале.

Он добавил, что, значит, у России "есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины". По мнению сенатора, РФ может нейтрализовать её от западных границ Украины до линии фронта.

Сенатор выразил уверенность, что без оружия и боеприпасов с Запада, которые идут на Украину нескончаемым потоком, Киев потерпит сокрушительное поражение очень быстро.