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10 ноября, 21:01

В ЛНР объяснили важность освобождения Павловки

Алаудинов: Освобождение Павловки откроет плацдарм для наступления

Благодаря тому что российские военные освободили село Павловка, открывается плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом заявил замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов.

"Я отмечу, что Павловка — очень важный населённый пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперёд", приводит РИА "Новости" его слова.

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Как рассказывал Лайф, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Павловка освобождена и уже на 90% зачищена от сил противника. Там водружён российский флаг.

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ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Григорьев

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