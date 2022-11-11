В ЛНР объяснили важность освобождения Павловки

Благодаря тому что российские военные освободили село Павловка, открывается плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом заявил замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов.

"Я отмечу, что Павловка — очень важный населённый пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперёд", — приводит РИА "Новости" его слова.