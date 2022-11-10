Пушилин: Павловка в ДНР освобождена и уже на 90% зачищена
Населённый пункт Павловка в ДНР освобождён и уже на 90% зачищен. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, выступая перед военнослужащими.
"Ещё одно сегодня достижение — освобождение населённого пункта Павловка. Практически уже на 90% зачищен, можно сказать, освобождён", — сказал он.
Пушилин отметил, что уже водружён флаг. Он подчеркнул, что это далось большой ценой.
Ранее об освобождении Павловки сообщали российские военкоры. Журналисты отмечали, что населённый пункт был взят под контроль силами ОБТФ "Каскад" совместно с российскими морпехами из 155-й и 40-й бригад.
ТАСС / Валерий Шарифулин