Пушилин: Павловка в ДНР освобождена и уже на 90% зачищена

Населённый пункт Павловка в ДНР освобождён и уже на 90% зачищен. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, выступая перед военнослужащими.

"Ещё одно сегодня достижение — освобождение населённого пункта Павловка. Практически уже на 90% зачищен, можно сказать, освобождён", — сказал он.

Пушилин отметил, что уже водружён флаг. Он подчеркнул, что это далось большой ценой.