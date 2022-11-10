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Регион
Опубликовано 10 ноября 2022, 17:52
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Пушилин: Павловка в ДНР освобождена и уже на 90% зачищена

Населённый пункт Павловка в ДНР освобождён и уже на 90% зачищен. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, выступая перед военнослужащими.

"Ещё одно сегодня достижение — освобождение населённого пункта Павловка. Практически уже на 90% зачищен, можно сказать, освобождён", — сказал он.

Пушилин отметил, что уже водружён флаг. Он подчеркнул, что это далось большой ценой.

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Ранее об освобождении Павловки сообщали российские военкоры. Журналисты отмечали, что населённый пункт был взят под контроль силами ОБТФ "Каскад" совместно с российскими морпехами из 155-й и 40-й бригад.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Варвара Романова
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