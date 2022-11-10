Политолог рассказал, как российская молодёжь относится к СВО

Российская молодёжь начала понимать, что спецоперация на Украине является необходимым шагом, также всё больше молодых людей в стране начали доверять решениям власти. Соответствующее заявление сделал аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин, выступая на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Роль молодёжи в поддержке мобилизованных и СВО" в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Эксперт подчеркнул, что за время проведения СВО у молодого поколения была возможность "оценить весь спектр возможных угроз", исходящих извне.

"Для молодых людей важна фигура президента, лидера, которому они доверяют. В нашем случае это Владимир Владимирович Путин. Отсюда доверие к его решению по началу СВО и его интерпретации этих событий", — приводит РИА "Новости" слова политолога.

Как отметил Гераскин, у молодёжи попросту "рухнуло" представление о безопасном мире и сейчас она понимает, что России противостоит не Украина, а весь коллективный Запад. Также политолог затронул тему так называемой культуры отмены, которая в последние годы набирает обороты в западном сообществе. Так, российская молодёжь, по словам эксперта, воспринимает действия иностранных политиков и деятелей культуры "как удар по гордости и национальному самосознанию".