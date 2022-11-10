Россияне, в частности артисты, которые уехали из страны после начала СВО, являются предателями, как и те, кто продолжает жить и зарабатывать в РФ, при этом оскорбляя Родину и желая ей поражения. Таким мнением поделился в беседе с газетой "Петербургский дневник" актёр Антон Шагин.

"Я жду спецоперацию в нашей культуре. Надеюсь, она произойдёт. Она ещё вчера должна была начаться, параллельно с Донбассом. Для меня сейчас нет третьего мнения. Либо ты со своей страной, либо — против. Те, кто против, должны уехать добровольно", — подчеркнул он.

Шагин назвал несправедливым то, что в XXI веке снова приходится сражаться с нацизмом. При этом он осудил коллег, которые твердят, что на Украине его нет. Актёр отметил, что не понимает, что у них в головах.

"Послушайте их кричалки, например "Национализм — наша религия". На флаги, эмблемы посмотрите. Если у вас плохо со зрением, увеличьте картинки. Вдруг найдёте что-то интересное", — заключил артист.