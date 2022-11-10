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Опубликовано 10 ноября 2022, 12:25

Актёр Шагин назвал предателями артистов, которые не поддерживают СВО

Актёр Шагин призвал добровольно покинуть Россию тех, кто не поддерживает спецоперацию

Россияне, в частности артисты, которые уехали из страны после начала СВО, являются предателями, как и те, кто продолжает жить и зарабатывать в РФ, при этом оскорбляя Родину и желая ей поражения. Таким мнением поделился в беседе с газетой "Петербургский дневник" актёр Антон Шагин.

"Я жду спецоперацию в нашей культуре. Надеюсь, она произойдёт. Она ещё вчера должна была начаться, параллельно с Донбассом. Для меня сейчас нет третьего мнения. Либо ты со своей страной, либо — против. Те, кто против, должны уехать добровольно", — подчеркнул он.

Шагин назвал несправедливым то, что в XXI веке снова приходится сражаться с нацизмом. При этом он осудил коллег, которые твердят, что на Украине его нет. Актёр отметил, что не понимает, что у них в головах.

"Послушайте их кричалки, например "Национализм — наша религия". На флаги, эмблемы посмотрите. Если у вас плохо со зрением, увеличьте картинки. Вдруг найдёте что-то интересное", — заключил артист.

Депутат Чернышов призвал уехавших россиян возвращаться к открывшимся возможностям
Депутат Чернышов призвал уехавших россиян возвращаться к открывшимся возможностям

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил ставить особую отметку в паспортах граждан России, которые покинули страну. Речь идёт о тех людях, которые уехали из РФ после начала специальной военной операции и объявления частичной мобилизации.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Осипов
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