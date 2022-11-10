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10 ноября, 16:14

Учёные из нескольких стран обсудили возможности науки на форуме в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 10 ноября отечественные и иностранные спикеры обсудили актуальность научных открытий, а также роль учёных в современном мире. Представители сферы из разных стран собрались на втором Международном форуме-диалоге “Наука за мир и развитие”. Он прошёл при поддержке госкорпорации "Росатом", а в качестве партнёра выступило российское общество "Знание".

Программу разделили на два тематических блока. Первая часть — обсуждение глобальных вызовов современности. Специалисты поговорили о дефиците природных ресурсов, проблеме перенаселения, неравенстве и климатическом кризисе. Учёные попытались найти ответ на вопрос о том, как во всём этом может помочь наука.

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А во второй части участники обсудили варианты развития науки в условиях нехватки финансирования и "умов". Прозвучало мнение о том, что достижения науки нужно делать общедоступными, а не только для тех, кто профинансировал их или дал площадку для исследований.

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские учёные создали цифровой аналог человеческого уха, который может в полной мере распознавать речь, в том числе различные аббревиатуры, редко встречающиеся слова и фразы.

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scienceday.rosatom.ru

Илья Суриков

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