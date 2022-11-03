НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Частичная мобилизация
Происшествия
Коронавирус
Санкции против России
Армия
Владимир Путин
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Спорт
Тем временем:

Расчленивший супругу 89-летний москвич изобразил удивление от вопроса об убийстве

Лайф публикует видео изнутри "ЧВК Вагнер центра" в Петербурге

Банда "Джокеров" избила и ограбила тёщу Алексея Воробьёва в Подмосковье

В ЯНАО юный скалолаз рухнул с высоты прямо на голову восьмилетней девочке

Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом записала видеообращение после освобождения блогера

Адвокат сообщил о задержании известного каскадёра Игоря Панина

Беременная россиянка потеряла ребёнка и оказалась под ИВЛ, попав в больницу перед выходными

Лайф узнал, что убивший сожительницу в Рыбинске угрожал расправой тёще и любовнице

Глубокий вдох: Мир оценил российское лекарство против лёгочных осложнений после COVID-19

Учёные объяснили, почему многие пожилые пациенты с ковидом заболевают повторно и умирают и как с этим бороться.

3 ноября, 13:48
<p>Shutterstock</p>

Shutterstock

В 2020 году 27% пожилых пациентов с подтверждённым ковидом в США были госпитализированы повторно или умерли в течение 60 дней после выписки. Об этом международная команда учёных сообщала в своей научной статье. Причинами тяжёлых последствий, по данным исследований, в большинстве случаев были два вида осложнений: тромбоэмболия (закупорка кровеносных сосудов) и лёгочный фиброз — образование рубцов на фоне воспаления соединительной ткани в лёгких.

Из-за фиброза лёгкие не только теряют прежнюю эластичность, и становится труднее дышать, но и как минимум частично (а бывает, и полностью) теряют свою функцию, то есть перестают снабжать организм кислородом и выводить из него углекислый газ.

Перед возникновением фиброза осложнения могут сопровождаться накоплением гиалуроновой кислоты в лёгких и отёком, что проявляется феноменом "матового стекла": на рентгеновских снимках прослеживаются светлые участки в тех местах, где лёгкое не работает. Там лёгочная ткань уплотнена.

Как рассказал академик РАН, профессор Александр Чучалин, если снизить количество гиалуроновой кислоты в альвеолах (лёгочных пузырьках, где происходит газообмен), то состояние лёгких улучшается.

Недавно в России провели исследование препарата "Лонгидаза"®️ (бовгиалуронидаза азоксимер), разработанного для снижения уровня гиалуроновой кислоты и предотвращения фиброза лёгких. По данным, опубликованным в американском журнале Annals of Clinical and Medical Case Reports, лекарство исследовали в 2020–2021 годах в 13 российских медицинских центрах. В испытании принимали участие 160 взрослых пациентов с лёгочными патологиями после COVID-19.

Исследования подтвердили, что препарат способен улучшать общее состояние лёгких. По словам медиков, особенно впечатляющими оказались результаты в группе пациентов, которые болели коронавирусом тяжело.

https://static.life.ru/publications/2022/11/1/231858186058.3338.jpg

Фото © Shutterstock

Были ли у вас проблемы с лёгкими после COVID-19?

0
Ковидные шрамы: Что такое лёгочный фиброз и почему он почти неизлечим

Ковидные шрамы: Что такое лёгочный фиброз и почему он почти неизлечим

Авторы
Александр Бочаров
Александр Бочаров

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!