Ковидные шрамы: Что такое лёгочный фиброз и почему он почти неизлечим На фоне воспаления лёгкие "зарастают" соединительной тканью, а она не может доставлять кислород в кровь. 11 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Вот как выглядит фиброз лёгкого на рентгеновском снимке. Подозрительные светлые участки — это то пространство, в котором кислород не забирается из воздуха в кровь. То есть лёгкое частично утратило свою функцию.

Рентгеновский снимок лёгких пациента с фиброзом. Фото © radiomed.ru

Недавно главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала, что фиброз — самое частое последствие коронавирусной пневмонии. По её словам, в большинстве случаев степень поражения лёгкого невелика, но заметна.

Что именно происходит при фиброзе

За время пандемии, наверное, большинство даже далёких от медицины людей узнали о существовании альвеол. Это такие пузырьки в лёгочной ткани, в которых происходит очень тонкий, почти волшебный процесс газообмена: кислород передаётся клеткам крови для дальнейшей доставки по всему организму, а углекислый газ, наоборот, берётся из крови и выбрасывается в лёгкое при выдыхании. Так вот, для поддержания этого процесса между альвеолами есть специальная соединительная ткань, именно по ней к альвеолам идут мельчайшие кровеносные сосуды. Называется она интерстиций. То есть вообще она делает очень важную работу, и при нормальном положении вещей эта ткань достаточно прочная и в то же время достаточно растяжимая. Но это при нормальном положении вещей, то есть в добром здравии. А если человек, например:

годами вдыхает силикатную пыль (шахтёр),

много курит,

живёт в районе с ужасной экологией,

получил серьёзную травму,

заболел ковидной или любой другой пневмонией?

В таком случае соединительная ткань начинает воспаляться и разрастаться, занимая законное место альвеол. И тогда, во-первых, как уже было сказано, снижается функция лёгкого, во-вторых, оно становится более "тугим", то есть менее эластичным. Воспалённый интерстиций распространяется в виде длинных рубцов.

Фиброзные изменения развиваются далеко не во всех случаях CoViD-19 с поражением лёгочной паренхимы. Чаще всего это тяжёлые случаи инфекции, требующие применения аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Светлана Турчанинова Пульмонолог сети "СМ-Клиника"

Как это лечится

Среди применяемых способов лечения называются противоотёчные средства, препараты, подавляющие иммунитет, чтобы снизить воспаление. Кроме того, есть лекарства для снижения свёртываемости крови, чтобы в сосудах "рассосались" тромбы, потому что из-за них лёгкое тоже часто так реагирует. Как нам давно известно, коронавирус славится своим умением сгущать кровь.

Лечение включает в себя медикаментозную и физиотерапию. Медикаментозный компонент лечения предполагает применение системных глюкокортикостероидов, бронхолитиков, антифибротических препаратов. Физиотерапевтический компонент включает электролечение, массаж грудной клетки, ЛФК (чаще — дыхательная гимнастика) Светлана Турчанинова Пульмонолог сети "СМ-Клиника"

Но бывает в том числе и так, что соединительная ткань в конце концов заменяет собой пузырьковую ткань полностью. Это уже цирроз лёгкого. И в такой ситуации во многих случаях есть только один выход — трансплантация. Если всё не настолько запущено, то есть хотя бы частично лёгкое ещё работает, помогают кислородные ингаляции.

Лекарственной терапии фиброза как таковой нет. Если он прогрессирует, то применяют противофиброзные препараты, но они лишь тормозят развитие фиброза. Сформировавшийся фиброз — это только трансплантация. Но, если он небольшой, никто пациенту трансплантацию не будет делать Евгений Шмелёв Пульмонолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центрального НИИ туберкулёза

Обратимо ли это?

Если сформировался фиброз, он уже никуда не денется. Другое дело, что иногда фиброз путают с уплотнением, с ретикулярными тенями [тоже изменения в соединительной ткани, которые видны на снимках лёгких], эти явления обратимы Евгений Шмелёв Пульмонолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центрального НИИ туберкулёза

Признаки фиброза не всегда означают необратимость изменений. Чаще всего уплотнения, тяжистость, консолидация через один-два месяца приобретают вид нормальной лёгочной ткани Светлана Турчанинова Пульмонолог сети "СМ-Клиника"

Симптомы фиброза лёгких

одышка,

кашель,

бледность, синюшный цвет лица,

утолщение пальцев и выпуклость ногтевой пластины, она становится похожа на "часовое стекло",

учащённое сердцебиение, опухшие и пульсирующие шейные вены, отёки ног, загрудинные боли (эти симптомы часто называют "лёгочным сердцем"),

слабость, утомляемость.

Если человек заболел ковидом, то уже стандартно всем делают компьютерную томографию высокого разрешения, и там уже становится ясно, что с человеком Евгений Шмелёв Пульмонолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центрального НИИ туберкулёза

Можно ли предотвратить фиброз?

В принципе, шансы есть, если:

вовремя лечить пневмонию,

не вдыхать силикатную пыль и всевозможные токсины,

не курить,

регулярно обследоваться при приёме некоторых препаратов (например, от аритмии, они могут спровоцировать фиброз).

Авторы Адель Романенкова