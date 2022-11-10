Врач назвала главные принципы долголетия

В молодости нужно регулярно заниматься спортом, ведь это способствует увеличению средней продолжительности жизни. Об этом в беседе с kp.ru заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина. Она также рассказала о важных правилах, которые помогут сохранить здоровье.

Прежде всего стоит бросить курить. Врач отметила, что даже пассивная форма этой вредной привычки может негативно сказаться на здоровье лёгких. Кроме того, важно каждый день употреблять не меньше 400 граммов овощей и фруктов.

"Это не много! Например, в порции салата 150–200 граммов овощей, порция гарнира (из картофеля, капусты, фасоли или других овощей) — это ещё 200 граммов. Одно яблоко или банан (любой другой фрукт) — около 200 граммов. Вы можете сами не замечать, что съедаете рекомендуемое количество овощей, но фраза "Необходимо пять порций или 500 граммов" заставляет задуматься и начать считать", — отметила Драпкина.

Достаточной должна быть и физическая активность. По словам специалиста, человеку нужно 150 минут умеренной нагрузки в неделю. К ней можно отнести утреннюю зарядку и вечернюю прогулку в бодром темпе.

Кроме того, важно снизить уровень потребления соли, иначе может повыситься артериальное давление, норма — не более пяти граммов в день. Эксперт напомнила, что белая смерть может поджидать человека в хлебе, выпечке и фастфуде.

Также не стоит злоупотреблять спиртным, однако иногда можно побаловать себя алкоголем. По словам Драпкиной, без вреда для здоровья можно выпить 50 граммов крепкого напитка, то есть 150 миллилитров вина или 350 миллилитров пива. При этом важно, чтобы их распитие не происходило ежедневно, заключила академик РАН.