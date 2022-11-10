"Это позорит мундир": Депутат потребовал не дать замять дело об убийстве двух собак полицейским

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заинтересовался новостью об убийстве двух йоркширских терьеров полицейским из Саратовской области. Он намерен обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генпрокурору России Игорю Краснову.

По его словам, сейчас готовятся три депутатских запроса. Один из них будет направлен Колокольцеву, поскольку Бурматов опасается, что дело попытаются замять.

"[Такой] человек в правоохранительной системе совершенно точно работать не должен, это позорит мундир и никак не сообразуется со статусом правоохранителя. Это человек, который совершает тяжёлое уголовное преступление. У нас будет просьба к Колокольцеву взять на личный контроль расследование этого уголовного дела", — сказал депутат "Газете.ru".

По информации саратовских СМИ, к убийству животных может быть причастен замначальника отдела ГИБДД Иван Пивоваров — сын вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова. В расправе над животными его обвинила местная жительница, с которой он некоторое время был близок.

Она записала видеообращение, в котором рассказала, что инцидент произошёл в начале сентября. По её словам, Пивоваров в состоянии алкогольного опьянения убил одну из её собак, а после начал избивать саму женщину. Когда она убежала, он избавился и от второго питомца.

По мнению депутата Бурматова, речь идёт о серьёзном преступлении, за которое может грозить наказание по 245-й статье УК. Он призвал не дать возможному виновному в убийстве животных уйти от ответственности.