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10 ноября, 14:09

В Петербурге открыли памятник до смерти замученному живодёрами коту Кузе

<p>Памятник до смерти замученному коту Кузе. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/public216449934?z=photo-216449934_457239083/wall-216449934_369" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА КУЗЕ В САНК-ПЕТЕРБУРГЕ</a></p>

Памятник до смерти замученному коту Кузе. Обложка © VK / ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА КУЗЕ В САНК-ПЕТЕРБУРГЕ

Памятник коту Кузе, которого в прошлом году до смерти замучили живодёры, открыли на кладбище животных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе во "ВКонтакте".

Скульптуру Кузи создала Анна Шумакова из Челябинска. Горожане принесли к мемориалу цветы и подарки.

"Общественность добилась реальных уголовных сроков для живодёров, а Кузя стал символом победы над злом", — сказано в записи группы.

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Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге ищут хозяев для кота-богатыря, которого подкинули в собачий приют. В объявлении также говорится, что Пепел обладает невероятно ласковым характером, он дружелюбен как с кошками, так и с собаками.

Артур Лапсаков

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