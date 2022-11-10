В Петербурге открыли памятник до смерти замученному живодёрами коту Кузе

Памятник коту Кузе, которого в прошлом году до смерти замучили живодёры, открыли на кладбище животных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе во "ВКонтакте".

Скульптуру Кузи создала Анна Шумакова из Челябинска. Горожане принесли к мемориалу цветы и подарки.

"Общественность добилась реальных уголовных сроков для живодёров, а Кузя стал символом победы над злом", — сказано в записи группы.