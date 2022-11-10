Задержан владелец сгоревшего в Костроме кафе "Полигон", где погибло 13 человек

В рамках уголовного дела о пожаре в костромском кафе "Полигон" задержан депутат местного парламента Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев. Именно он является владельцем заведения, в котором погибло 13 человек.

"Мирзоев задержан по уголовному делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). С ним проводятся следственные действия", — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.