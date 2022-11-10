Задержан владелец сгоревшего в Костроме кафе "Полигон", где погибло 13 человек
По делу о пожаре в костромском кафе "Полигон" задержан его владелец Ихтияр Мирзоев
В рамках уголовного дела о пожаре в костромском кафе "Полигон" задержан депутат местного парламента Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев. Именно он является владельцем заведения, в котором погибло 13 человек.
"Мирзоев задержан по уголовному делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). С ним проводятся следственные действия", — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Официальные комментарии по этому поводу в правоохранительных органах пока не дают. При этом в пресс-службе Свердловского районного суда Костромы сообщили, что по делу о пожаре в кафе никаких материалов относительно избрания меры пресечения фигурантам на этой неделе не поступало.
Напомним, в ночь на 5 ноября в Костроме произошёл пожар в клубе "Полигон", унёсший жизни 13 человек. Возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, после этого произошла давка из-за того, что несколько эвакуационных выходов были заперты. СК возбудил уголовное дело о халатности. Также суд отправил в СИЗО виновника пожара — того самого, который зажёг ракетницу.