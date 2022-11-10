Как костромской депутат Мирзоев спасает себя и близких от дела о трагическом пожаре В деле о пожаре в клубе "Полигон" — пока только формальный гендиректор фирмы Наталья Беленогова. Владелец компании — жена депутата Ихтияра Мирзоева — уехала из России. Сам он отвергает связь с клубом. 10 ноября, 13:01 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Dmitry Serebryakov, © Официальный сайт Костромской областной думы

После трагедии в клубе "Полигон" партия "Единая Россия" приостановила членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева. А парламентарий Александр Хинштейн намерен добиваться лишения костромского коммерсанта депутатского мандата.

Ранее по уголовному делу о пожаре в "Полигоне" Мирзоев проходил свидетелем, однако в ближайшее время его статус может измениться — по данным правоохранительных органов, коммерсант был задержан в четверг 10 ноября. Сейчас он отвергает причастность к трагедии — мол, только сдавал свои помещения в аренду фирме "Империя" (оператор клуба, на неё оформлена лицензия на алкоголь). Арендатор сам решал вопросы пожарной безопасности, поэтому должен отвечать за произошедшее.

Учредителем "Империи" числится Ирина Смирнова, а гендиректором — Наталья Беленогова. Последняя уже задержана по уголовному делу, возбуждённому по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших гибель людей). Депутат утверждает, что у него с этими женщинами только деловые отношения.

Однако, как удалось выяснить Лайфу, 49-летняя Смирнова и 53-летний Мирзоев, возможно, являются супругами. Их связывает одна из квартир, указанная во всех декларациях депутата последних лет.

Ирина Смирнова. Фото © LIFE

Один из самых богатых депутатов областной думы в прошлом году официально заработал почти 15 млн рублей. В последней декларации он указал находящийся в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser 200, семь земельных участков общей площадью 4,4 тыс. кв. метров, четыре гаража общей площадью 280 кв. метров, здание гостиницы на 2,4 тысячи квадратов и три нежилых здания общей площадью 2,6 тыс. кв. метров.

В пользовании у Мирзоева ещё пять земельных участков площадью более 2,8 га, нежилое помещение в 78 квадратов и квартира площадью 51,6 кв. метров, которую депутат занимает на пару с несовершеннолетним ребёнком.

Указанная в декларации площадь до сантиметра совпадает с площадью квартиры, которая с 2005 года принадлежит владельцу "Империи" Ирине Смирновой. Кроме того, Мирзоев прописан в этом же жилище вместе с 15-летним сыном, а матерью подростка является Смирнова.

КостромаБульварная улица, 19/1 на карте Костромы — Яндекс Карты В одном из этих домов прописаны Ихтияр Мирзоев, Ирина Смирнова и их общий пятнадцатилетний сын

Жильё расположено в добротном кирпичном четырёхэтажном доме на улице Бульварной. Это та самая улица, вдоль которой протянулся парк Победы. В июле 2018 года городская администрация выдала "Полигону" разрешение на строительство в этом парке спортивного объекта. Мирзоев построил здание и в 2020 году передал его в собственность некой фирмы "Рик", которая занимается управлением собственной недвижимостью. После этого вместо тренажёрного зала или бассейна там открылся магазин "Пятёрочка".

При этом строительство магазина вместо спортивного центра оказалось лишь частью истории с парком Победы. Ещё в 2010 году костромская администрация передала в аренду Мирзоеву часть территории парка площадью 6,27 га. Земля выделялась для использования в целях строительства парка отдыха, развлечений, культуры и спорта.

В январе 2019 года глава Администрации Костромы Алексей Смирнов подписал разрешение на ввод нового парка в эксплуатацию, а уже в августе 2020 года арендованные "Полигоном" 6,27 га только кадастровой стоимостью почти 40 млн рублей неожиданно перешли в собственность всё той же фирмы "Рик".

Юридический адрес фирмы совпадает с владением депутата и находится там же, где и "Полигон", — улица Никитская, 49. Генеральный директор "Рика" также работает и генеральным директором "Полигона", это Анна Токунова (в девичестве Мирзоева) — вероятная племянница Ихтияра Мирзоева, а владельцем фирмы является Ирина Смирнова. То есть и "Полигон", и "Империя", и "Рик" фактически могут контролироваться одним человеком — депутатом Костромской думы.

Анна Токунова (Мирзоева). Фото © VK / Анна Токунова

На этот вывод наводит и анализ активов Смирновой. Сейчас у неё в собственности находится шесть предприятий. В одном из них ("Рик") генеральным директором выступает родственница Мирзоева Анна Токунова, в другом — гостинице "Александрия" — некая Елена Власова. Одновременно с этим Власова работает генеральным директором в отелях Мирзоева "Ахиллес" и "Гектор".

Кроме этого, Смирнова владеет фирмой "Аттракцион", чья деятельность связана с работой парков и аттракционов. Она возникла в 2018 году по тому же адресу, что и закрывшаяся годом ранее фирма "Аттракцион", принадлежавшая Мирзоеву. В Костроме говорят, что в управлении фирмы находятся развлекательный центр "В гостях у сказки" и парк аттракционов "На Никитской".

Ликвидация фирмы Мирзоева совершенно случайно совпала со временем проверки парка костромской прокуратурой. В 2018 году на объектах депутата вскрылись многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности, после чего Свердловский районный суд Костромы по ходатайству надзорного ведомства приостановил их эксплуатацию.

А летом этого года костромская прокуратура подготовила заявление в суд с требованием признать незаконной передачу 6,27 га земли парка Победы в собственность ООО "Рик" в августе 2020 года.

КостромаБульварная улица, 8 — Яндекс Карты По договору между городской администрацией и фирмой Мирзоева так выглядит спортивный объект по адресу ул. Бульварная, 8.

Возможно, следователи смогут подтвердить, что Мирзоев связан с фирмой "Империя" и состоит с Ириной Смирновой не только в деловых отношениях. Появится ли в уголовном деле сама Ирина Смирнова — большой вопрос. Перспективы силовиков вызвать её на допрос пока туманны — по словам Ихтияра Мирзоева, она отбыла из России "на лечение" ещё якобы в сентябре этого года.

Авторы Евгений Кузнецов