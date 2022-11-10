Путин поручил кабмину помочь регионам с выплатами на детей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину при необходимости оказывать поддержку российским регионам по детским выплатам. Такое распоряжение он дал по итогам совещания о поддержке семей с детьми. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты", — говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства.
Кроме того, правительству по поручению Путина необходимо отследить исполнение консолидированных бюджетов российских регионов в части, которая касается софинансирования обязательств по соответствующим выплатам. Также кабмин должен оказать финансовую поддержку субъектам РФ, если это требуется.
Ранее Лайф сообщал, что Путин поручил подготовить предложения по ускоренному росту МРОТ, чтобы он превышал величину прожиточного минимума. Президент также поручил кабмину разработать комплекс мер для увеличения реальных доходов семей с детьми, которые ежемесячно получают пособие.
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