Путин поручил кабмину помочь регионам с выплатами на детей

Президент России Владимир Путин поручил кабмину при необходимости оказывать поддержку российским регионам по детским выплатам. Такое распоряжение он дал по итогам совещания о поддержке семей с детьми. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты", — говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства.

Кроме того, правительству по поручению Путина необходимо отследить исполнение консолидированных бюджетов российских регионов в части, которая касается софинансирования обязательств по соответствующим выплатам. Также кабмин должен оказать финансовую поддержку субъектам РФ, если это требуется.