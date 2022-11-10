Тренер "Зенита" заявил, что у него нет вопросов к совершившему ошибку Чистякову
Семак заявил, что Чистяков тренируется с "Зенитом" и готовится к матчам
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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков продолжает подготовку к ближайшим матчам вместе с остальной командой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер Сергей Семак.
"Я не сомневаюсь в человеческих и профессиональных качествах Дмитрия Чистякова. Неудачные игры и ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет", — сказал специалист.
Разногласия между игроком и руководством клуба были оперативно решены в течение одного дня, добавил Семак. В итоге футболист не пропустил ни одной тренировки и имеет шанс сыграть с "Торпедо" в РПЛ.
Напомним, в матче с "Ахматом" в 16-м туре "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне. Победный мяч был забит грозненцами на восьмой минуте после ошибки Чистякова. После этого игрок был выведен из основного состава команды. Футболиста также заподозрили в намеренном совершении оплошности.
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