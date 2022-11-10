НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 ноября, 13:40

Тренер "Зенита" заявил, что у него нет вопросов к совершившему ошибку Чистякову

Семак заявил, что Чистяков тренируется с "Зенитом" и готовится к матчам

<p>Обложка © <a href="https://fc-zenit.ru/photo/52778/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ФК "Зенит"</p>

Обложка © Сайт ФК "Зенит"

Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков продолжает подготовку к ближайшим матчам вместе с остальной командой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер Сергей Семак.

"Я не сомневаюсь в человеческих и профессиональных качествах Дмитрия Чистякова. Неудачные игры и ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет", — сказал специалист.

Разногласия между игроком и руководством клуба были оперативно решены в течение одного дня, добавил Семак. В итоге футболист не пропустил ни одной тренировки и имеет шанс сыграть с "Торпедо" в РПЛ.

Агент Чистякова заявил, что футболист продолжает тренироваться с "Зенитом"

Агент Чистякова заявил, что футболист продолжает тренироваться с "Зенитом"

Напомним, в матче с "Ахматом" в 16-м туре "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне. Победный мяч был забит грозненцами на восьмой минуте после ошибки Чистякова. После этого игрок был выведен из основного состава команды. Футболиста также заподозрили в намеренном совершении оплошности.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров