Тренер "Зенита" заявил, что у него нет вопросов к совершившему ошибку Чистякову

Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков продолжает подготовку к ближайшим матчам вместе с остальной командой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер Сергей Семак.

"Я не сомневаюсь в человеческих и профессиональных качествах Дмитрия Чистякова. Неудачные игры и ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет", — сказал специалист.