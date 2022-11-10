Аналитики сообщили о сокращении числа мультимиллионеров во всём мире

По итогам первой половины текущего года число людей со сверхвысоким состоянием (от 30 миллионов долларов) в мире сократилось на 6%. Общий размер состояния мультимиллионеров упал на 11% — до 41,8 триллиона долларов. Об этом сообщается в докладе исследовательской компании Wealth-X.

По данным аналитиков, количество мультимиллионеров во всём мире сократилось впервые с 2018 года. Это происходило из-за состояния мировой экономики и военного конфликта на Украине. Из доклада следует, что самое значительное снижение числа мультимиллионеров произошло в Северной Америке. А вот в Азии сокращение невелико — 3,9%. В Европе сокращение составило 6,9%.

Всего в двух регионах число мультимиллионеров выросло. Это Ближний Восток (+7,4%) и Латинская Америка/Карибский бассейн (+5,1%, 10 320 человек). Это связано с тем, что цены на энергоресурсы резко выросли, это позволило местным бизнесменам нарастить состояние.

Из стран, где проживает наибольшее число мультимиллионеров, увеличение их количества зафиксировано только в Китае — на 2,3%. Среди крупных стран значительные сокращения в США — на 10,3%, а также в Германии — на 7,2%.