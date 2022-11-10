Доброволец-актёр Тесля-Герасимов рассказал, как спорт помогает бойцам на передовой

Регулярные занятия спортом помогают военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, не только в физическом, но и в морально-психологическом плане. Об этом рассказал актёр и доброволец Шахтёрской дивизии Народной милиции ДНР Георгий Тесля-Герасимов.

По его мнению, мужчины, а особенно военнослужащие, должны быть физически развиты и подкованы в каком-то из видов единоборств. Поэтому когда Тесля-Герасимов оказался на службе, он сразу же обратил внимание, что у части бойцов из его подразделения есть большой спортивный бэкграунд.

"Когда я окунулся здесь в военную службу, сразу бросилось в глаза, что часть ребят имеют физическую подготовку: кто-то занимался боксом, кто-то бегом, кто-то борьбой, кто-то тяжёлой атлетикой и так далее. Это всё здесь очень сильно помогает и в физическом плане, и в морально-психологическом", — приводит РИА ФАН слова актёра.

Артист также считает, что если у человека есть желание заниматься спортом, то он всегда сможет найти для этого время и место: будь это передовая или спортклуб. К примеру, сейчас Тесля-Герасимов вместе с сослуживцами умудряется тренироваться в старом полуразрушенном ДК. При этом актёр не призывает заниматься спортом вопреки медицинским показаниям или объективно неподходящим обстоятельствам. Однако если есть возможность, то можно уделить хотя бы час на физические упражнения.

"Даже на той же самой скакалке с утра попрыгал, поотжимался, пропотел, сердечко запустил — стучит. Дальше умываешься, собираешься: каска, бронежилет, улыбка, — готов ехать на передовую. И настроение уже приподнятое", — резюмировал Тесля-Герасимов.