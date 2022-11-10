Проклятие Елены Берковой: Порнозвезда объяснила смерть очередного мужа статистикой

Порноактриса, телеведущая и экс-участница "Дома-2" Елена Беркова прокомментировала смерть бывшего мужа Андрея Стоянова и слух о своём "проклятии".

По предварительной информации, мужчина скончался из-за передозировки наркотиками. Однако сама Беркова утверждает, что во время совместной жизни они оба вели здоровый образ жизни.

"Когда мы были вместе, мы вели здоровый образ жизни. Правильно питались, регулярно занимались спортом, часто летали отдыхать. Никаких наркотиков в нашей жизни не было. Более того, я и сейчас активно занимаюсь спортом — занялась ММА, в декабре у меня первый профессиональный турнир. Поэтому я сию стезю продолжаю, а что происходило с бывшим мужем после нашего расставания, могу только догадываться", — заявила Беркова kp.ru.

Она добавила, что знает о слухах про бывшего супруга, якобы его видели в непотребном виде, но подтвердить их не может, поскольку не поддерживала с ним связь.

В соцсетях пользователи говорят о "проклятье Берковой", поскольку один её бывший муж пропал, а другой умер. Она заявила, что это просто статистика — если мужей много, увеличивается и вероятность различных происшествий.

"А как же остальные 45 мужей? У меня официальных как минимум ещё четыре мужа. Все живы-здоровы и в меру упитанны, прекрасно себя чувствуют. Первый муж, кстати, в Испании, мы с ним общаемся. Просто если мужей много, с частью из них может что-то произойти. Это статистика: какое-то количество людей всегда умирает", — добавила Беркова.