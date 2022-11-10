В Перми коммунальщики решили засудить за неоплату услуг ЖКХ 12-летнего ребёнка

В Перми коммунальщики начисляли долг за вывоз мусора на 12-летнего ребёнка, а когда поняли, что платить он не собирается, — подали в суд за неоплату услуг ЖКХ. Об этом Лайфу рассказала мать девочки Ирина.

Пермские коммунальщики подали в суд на ребёнка за неоплату ЖКУ. Видео © LIFE

"Нам пришла такая квитанция — долг за ТКО (твёрдые коммунальные отходы. — Прим. Лайфа). Мы договор не заключали, они заключили самостоятельно на 12-летнего ребёнка", — рассказала Ирина, показав соответствующие документы.

Но как выяснилось позднее, долг за вывоз отходов — это лишь половина беды. Куда больше удивления у семьи Ирины вызвало исковое заявление, которое они обнаружили в почтовом ящике. В документе говорилось о неоплате коммунальных услуг, а в качестве ответчика была указана 12-летняя дочь Ирины. Причём помимо общего долга истец намерен взыскать с ребёнка ещё и судебные издержки.

На историю уже отреагировали местные власти. Министр ЖКХ Артём Балахнин поручил коммунальщикам привести базы данных в порядок и подчеркнул, что взыскание долгов с несовершеннолетних является недопустимой практикой. Он также напомнил, что родители могут подать заявление, в соответствии с которым все вопросы по зачислению коммунальных платежей на детей будут решаться с их законными представителями.