Спецпредставитель ООН Паттен призналась в отсутствии доказательств "скандала с виагрой"
Спецпредставитель ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен, которая обвинила российских военных в использовании виагры для изнасилований на Украине, призналась в отсутствии доказательств этих голословных заявлений. Об этом она заявила в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), думая, что разговаривает с главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александром Мережко.
Паттен отметила, что информацию про виагру она услышала в Киеве. Исключительно на словах ей рассказали об ужасных "преступлениях" российских военных. При этом предоставлять какие-либо доказательства украинская сторона не стала. А как призналась представительница ООН, сама она расследовать ничего и не собиралась.
"Проводить расследования — это не моя работа. Я сижу в офисе в Нью-Йорке, у меня есть полномочия по защите интересов. Расследование продолжает проводиться группой по наблюдению за соблюдением прав человека и международной комиссией по расследованию. В их отчёте пока ничего нет о виагре", — сказала Паттен в новом выпуске "Шоу ВиЛ", который уже появился на Rutube.
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Напомним, в октябре разгорелся скандал вокруг высказывания Прамилы Паттен, которая обвинила российских военных в использовании виагры для изнасилования мирных жителей на Украине. При этом она сослалась на данные не признаваемой в РФ "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по её же заявлениям, трудно проверить. На заявление Паттен отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что слова спецпредставительницы ООН выходят за грань разумного. Кроме того, пресс-секретарь Постпредства РФ при ООН Фёдор Стржижовский заявил, что Москва считает недопустимым тиражирование "оголтелых фейков" через площадку организации.
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Getty Images / Pacific Press / Lev Radin