Спецпредставитель ООН Паттен призналась в отсутствии доказательств "скандала с виагрой"

Спецпредставитель ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен, которая обвинила российских военных в использовании виагры для изнасилований на Украине, призналась в отсутствии доказательств этих голословных заявлений. Об этом она заявила в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), думая, что разговаривает с главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александром Мережко.

Паттен отметила, что информацию про виагру она услышала в Киеве. Исключительно на словах ей рассказали об ужасных "преступлениях" российских военных. При этом предоставлять какие-либо доказательства украинская сторона не стала. А как призналась представительница ООН, сама она расследовать ничего и не собиралась.

"Проводить расследования — это не моя работа. Я сижу в офисе в Нью-Йорке, у меня есть полномочия по защите интересов. Расследование продолжает проводиться группой по наблюдению за соблюдением прав человека и международной комиссией по расследованию. В их отчёте пока ничего нет о виагре", — сказала Паттен в новом выпуске "Шоу ВиЛ", который уже появился на Rutube.