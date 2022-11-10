Чиновница из ООН, известная по фейку о виагре, поддержала борьбу Украины против агрессивных гетеросексуалов

Спецпредставитель ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен, известная по фейку о виагре для российских солдат, стала очередной жертвой розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). В новом выпуске "Шоу ВиЛ" на Rutube они показали её реакцию на идею закона против "агрессивных гетеросексуалов", который якобы хотят ввести на Украине. Госпожа Паттен горячо поддержала инициативу, правда, она была уверена, что говорит с главой Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александром Мережко.

"Хотим создать Всемирную лигу сексуальных реформ. Это будет организация, направленная против агрессивных гетеросексуалов. Вы не возражаете?" — поинтересовался у Паттен лже-Мережко. В ответ та произнесла "нет" целых шесть раз.

"У нас есть соглашение с Правительством Украины о поддержке реформы системы юстиции в рамках моих полномочий. Моя команда экспертов уже активно работает с украинскими коллегами. Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку", — заверила собеседника в ответ спецпредставительница ООН.