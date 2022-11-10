Скинувшая дочь с 11-го этажа москвичка в слезах заявила, что согласна на любое наказание

В ходе общения с журналистами 26-летняя девушка сквозь слёзы признала вину и заявила, что согласна на любое наказание. Во время заседания в Чертановском районном суде она постоянно плакала и выглядела потерянной. Судья подтвердила, что Валерия уже разведена и в данный момент она безработная. После оглашения решения обвиняемая заявила, что хотела свести счёты с жизнью — наглоталась таблеток и надышалась газом.