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10 ноября, 12:30

Скинувшая дочь с 11-го этажа москвичка в слезах заявила, что согласна на любое наказание

Суд арестовал москвичку, выбросившую с 11-го этажа годовалую дочь

Москвичку, выбросившую с 11-го этажа годовалую дочь, отправили в СИЗО на два месяца. Валерии Ф. предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего ребёнка".

Валерия Ф. перед судебным заседанием. Видео © Telegram / SHOT

В ходе общения с журналистами 26-летняя девушка сквозь слёзы признала вину и заявила, что согласна на любое наказание. Во время заседания в Чертановском районном суде она постоянно плакала и выглядела потерянной. Судья подтвердила, что Валерия уже разведена и в данный момент она безработная. После оглашения решения обвиняемая заявила, что хотела свести счёты с жизнью — наглоталась таблеток и надышалась газом.

Соседка рассказала о "нечеловеческом крике" перед падением младенца с 11-го этажа в Москве

Соседка рассказала о "нечеловеческом крике" перед падением младенца с 11-го этажа в Москве

Напомним, в Москве 26-летняя мать выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа, девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали, но спустя сутки малышка умерла. Сама женщина также попала в больницу. По данным Лайфа, её нашли без сознания в квартире, а в комнатах пахло газом. Предположительно, мать ребёнка находилась в депрессии из-за бракоразводного процесса.

Обложка ©

Telegram/SHOT

Наталья Исакова

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