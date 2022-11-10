Памятник Гоголю в Харькове обложили мешками с песком

В Харькове памятник Николаю Гоголю обложили мешками с песком. Об этом пишет украинское издание "Общественное" (Суспільне).

До этого таким же образом обложили мешками памятник Александру Пушкину на площади Поэзии, после чего его демонтировали. Делается это якобы для защиты монументов.