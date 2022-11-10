Памятник Гоголю в Харькове обложили мешками с песком
Памятник Гоголю в Харькове в мешках. Обложка © Суспільне Харків
В Харькове памятник Николаю Гоголю обложили мешками с песком. Об этом пишет украинское издание "Общественное" (Суспільне).
До этого таким же образом обложили мешками памятник Александру Пушкину на площади Поэзии, после чего его демонтировали. Делается это якобы для защиты монументов.
Ранее власти Одессы анонсировали демонтаж памятника Екатерине II в ближайшее время. По словам спикера областной администрации Сергея Братчука, в монументе нет "никакой художественной ценности".