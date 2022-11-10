Лавров проведёт несколько двусторонних встреч на полях саммита G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт несколько двусторонних встреч на полях саммита "Большой двадцатки" (G20), который пройдёт на индонезийском Бали. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"15–16 ноября на острове Бали состоится 17-й саммит "Группы двадцати". РФ будет представлена делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который примет участие в пленарных заседаниях и проведёт ряд двусторонних встреч на полях мероприятия", — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что в текущих условиях акцент должен быть сделан на использование дипломатии для возрождения культуры уважительного диалога в G20 и создания предпосылок для "возвращения "Большой двадцатки" к результативной работе в будущем".
Напомним, ранее стало известно, что вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом пресс-атташе Посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин допустил, что глава государства может принять участие в работе саммита в видеоформате. Пока этот вопрос прорабатывается.
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