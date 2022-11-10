Звезда российского кино Анатолий Котенёв сыграл Ельцина в пятом сезоне "Короны"
Котенёв в роли Ельцина. Обложка © Кадр из видео Netflix
Звезда российского и белорусского кино Анатолий Котенёв сыграл в пятом сезоне сериала о британской монаршей семье "Корона". 64-летнему артисту досталась роль первого президента России Бориса Ельцина.
Как рассказала журналистка Сусанна Альперина, роль супруги Ельцина — Наины — досталась звезде фильма "Берегите женщин" Марине Шиманской. Напомним, что действие новых эпизодов разворачивается в 90-е годы. Сюжет, в частности, затронул визит Ельцина в Лондон и приезд Елизаветы II в Москву. Новый сезон уже появился на платформе Netflix.
Анатолий Котенёв известен ролями Николая Каманина в фильме "Время первых", мэра в картине "Метро", министра в проекте "Большое небо", а также олигарха в сериале "Обречённая стать звездой" и другими.
"Корона" (The Crown) — драматический телесериал, показывающий историю британской королевской семьи в середине XX века. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2016 года. Шоу продлили на шесть сезонов.
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