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10 ноября, 11:56

Родителям и учителям напомнили, что дети не должны получать оценки за поведение

Оценки в школе должны выставляться только за знания, оценивать поведение учеников таким образом нельзя. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

"Ставить оценку "за поведение" категорически запрещено. Если такое случилось, то родителям следует обратиться к классному руководителю или директору школы", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Педагог вправе сделать замечание школьнику, если тот нарушает дисциплину. А в случае систематических нарушений в образовательное учреждение можно пригласить его родителей и обсудить ситуацию на школьном совете по профилактике правонарушений.

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Shutterstock

Артур Лапсаков

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