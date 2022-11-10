Первый в России музей милиции празднует 45-летие

Первый в России музей милиции, который был открыт в Санкт-Петербурге, празднует юбилей — ему исполнилось 45 лет. Учреждение распахнуло двери для посетителей 10 ноября 1977 года в старинном здании бывшей зерновой Калашниковской биржи на Полтавской улице. Как отмечает газета "Петербургский дневник", этот музей был единственным профильным в СССР.

В залах можно встретить бюст первого российского императора Петра Великого. Именно он причастен к основанию ведомства, которого до этого в стране не было. Если в 1715 году за порядком следили лишь 40 человек, пять офицеров и рядовые, то через три года Пётр меняет ситуацию. Он подписывает своеобразную должностную инструкцию, поэтому именно 1718-й принято считать годом создания полиции.

Особое внимание в музее уделено подвигу ведомства в годы блокады Ленинграда. Погрузиться в атмосферу того периода помогут слабый свет и диорама зимнего города. А в зале послевоенного времени невозможно пройти мимо чучела Султана — собаки, которая стала прототипом пса-героя в фильме "Ко мне, Мухтар!".

Ряд экспозиций посвящён и событиям, которые произошли относительно недавно. Так, о тяжёлых девяностых может рассказать фото с обгоревшей "маздой", в которой обнаружили 10 трупов. Кроме того, создатели музея не обошли стороной распад СССР, чеченскую войну и спецоперацию на Украине.