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10 ноября, 12:09

Набиуллина заявила, что не любит "искать дно", отвечая на вопрос об экономике РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не стала отвечать на вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или ей только предстоит это сделать.

"Я так не люблю искать дно в любых вопросах", — отметила Набиуллина на форуме Finopolis.

Вместе с тем она заявила, что возможен "жёсткий вариант развития событий" в мировой экономике. Поэтому говорить о завершении кризиса рано, а в России нужно ускорить темпы структурной трансформации. По её словам, до конца 2022 года будет принята новая концепция по регулированию финансового сектора.

Набиуллина добавила, что на данный момент инфляционные ожидания в России не снижаются. Кроме того, ситуация по операциям с наличными стабилизировалась и вернулась в норму, подчеркнула глава ЦБ.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила о том, что базовый сценарий прогноза, заложенный ЦБ в важные направления денежно-кредитной политики, всё ещё остаётся наиболее возможным, однако негативный сценарий стал в последнее время реальнее.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков

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