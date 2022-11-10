Набиуллина заявила, что не любит "искать дно", отвечая на вопрос об экономике РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не стала отвечать на вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или ей только предстоит это сделать.

"Я так не люблю искать дно в любых вопросах", — отметила Набиуллина на форуме Finopolis.

Вместе с тем она заявила, что возможен "жёсткий вариант развития событий" в мировой экономике. Поэтому говорить о завершении кризиса рано, а в России нужно ускорить темпы структурной трансформации. По её словам, до конца 2022 года будет принята новая концепция по регулированию финансового сектора.

Набиуллина добавила, что на данный момент инфляционные ожидания в России не снижаются. Кроме того, ситуация по операциям с наличными стабилизировалась и вернулась в норму, подчеркнула глава ЦБ.