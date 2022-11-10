В России стартовала юбилейная "Ёлка желаний"

В России в пятый раз открылась акция "Ёлка желаний", заявки будут приниматься до 10 декабря, рассказал первый замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей", выступающей организатором мероприятия, Алексей Агафонов.

"Сегодня, 10 ноября, мы стартуем юбилейную — пятую — акцию "Ёлку желаний" <...>. Заявки будут приниматься до 10 декабря. В целом акция продлится до 28 февраля 2023 года", — сказал он на пресс-конференции.

Первые желания начнут исполняться уже 5–7 декабря на международном форуме "Мы вместе" в Москве. Агафонов также добавил, что в этом году в акции примут участие дети с новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.