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10 ноября, 12:20

Песков подтвердил, что Путин регулярно проводит встречи с Шойгу

Президент России Владимир Путин регулярно проводит встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они это делают регулярно", отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча в ближайшее время.

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Напомним, последняя публичная встреча Путина и Шойгу состоялась 28 октября. Тогда министр обороны доложил Верховному главнокомандующему о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации, а также о том, что проблемы с довольствием и снабжением военнослужащих уже решены.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова

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