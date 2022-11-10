Песков подтвердил, что Путин регулярно проводит встречи с Шойгу
Президент России Владимир Путин регулярно проводит встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Они это делают регулярно", — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча в ближайшее время.
Напомним, последняя публичная встреча Путина и Шойгу состоялась 28 октября. Тогда министр обороны доложил Верховному главнокомандующему о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации, а также о том, что проблемы с довольствием и снабжением военнослужащих уже решены.
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