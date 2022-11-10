Песков подтвердил, что Путин регулярно проводит встречи с Шойгу

Президент России Владимир Путин регулярно проводит встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они это делают регулярно", — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча в ближайшее время.