Учёные нашли способ снизить смертность от ковида среди людей с лишним весом
Учёные из Стэнфордского университета выяснили, почему полные люди более подвержены риску сложного течения коронавируса и как этого избежать. Оказалось, что всё дело в способности вируса поражать жировые клетки напрямую.
Внутри CoViD-19 меняет их функции и вызывает воспалительные процессы. Маскируясь в тканях, вирус обманывает иммунную систему человека. Вскрытия пациентов с лишним весом, скончавшихся от ковида, показали, что вирус был в жировой ткани вокруг сердца. Возможно, именно из-за этого такие люди умирали в десять раз чаще.
В жировых клетках вирус хорошо реагирует на противовирусную терапию, выяснили специалисты. Бороться с ним могут препараты, действующим веществом которых является умифеновира гидрохлорида моногидрат. Они также серьёзно снизят риск заразиться для тех, кто часто посещает людные места или пользуется общественным транспортом.
Ранее врач Александр Соловьёв объяснил, почему конец пандемии ковида неблизок. Вирус подбрасывает учёным всё новые задачи, поэтому он может остаться с нами ещё на несколько лет, уверен медик.
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