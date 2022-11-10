Учёные нашли способ снизить смертность от ковида среди людей с лишним весом

Учёные из Стэнфордского университета выяснили, почему полные люди более подвержены риску сложного течения коронавируса и как этого избежать. Оказалось, что всё дело в способности вируса поражать жировые клетки напрямую.

Внутри CoViD-19 меняет их функции и вызывает воспалительные процессы. Маскируясь в тканях, вирус обманывает иммунную систему человека. Вскрытия пациентов с лишним весом, скончавшихся от ковида, показали, что вирус был в жировой ткани вокруг сердца. Возможно, именно из-за этого такие люди умирали в десять раз чаще.

В жировых клетках вирус хорошо реагирует на противовирусную терапию, выяснили специалисты. Бороться с ним могут препараты, действующим веществом которых является умифеновира гидрохлорида моногидрат. Они также серьёзно снизят риск заразиться для тех, кто часто посещает людные места или пользуется общественным транспортом.