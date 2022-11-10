5 категорий продуктов, которые категорически нельзя есть перед сном

Что лучше не есть вечером, задаются вопросом диетчицы и те, кто просто следит за питанием. Если любите устраивать ночной дожор, откажитесь как минимум от тех продуктов, потребление которых перед сном точно не принесёт пользы. Их перечислила нутрициолог Наталья Зубарева.

Жирное, копчёное, жареное

Животный белок организм будет переваривать всю ночь, если вечерний перекус будет слишком поздним. Фото © Freepik / timolina

Тяжёлые жирные, жареные, копчёные блюда заставляют желудочно-кишечный тракт включаться в работу с новой силой, затрудняют пищеварение. В итоге организм не отдыхает, идёт серьёзная нагрузка на печень, желудок, желчный пузырь. Надо помнить, что животный белок переваривается и усваивается в период до шести часов. Поэтому, если на ночь полакомиться стейком, пока вы будете спать, организм будет трудиться во вторую смену. Как итог — вы проснётесь разбитым.

Ягоды и фрукты

Фрукты и ягоды, особенно на десерт после мяса, могут вызвать колики и вздутие живота. Фото © Freepik / rawpixel.com

На сон ни в коем случае не стоит есть ягоды и фрукты. Даже с низким гликемическим индексом или те, что считаются диетическими. Проблема в том, что они могут вызвать брожение в кишечнике, это приведёт к коликам и вздутию. А если вы решите их съесть на десерт после мяса, еда, смешавшись в желудке, "подарит" дискомфортные ощущения.

Кисломолочная продукция

Многим худеющим кисломолочку рекомендуют как отличный вечерний перекус, однако от неё будет плохо поджелудочной железе. Фото © Freepik / nensuria

От употребления на ночь кисломолочных продуктов лучше отказаться всем худеющим. Высокий инсулиновый индекс кисломолочки сигнализирует: поджелудочной железе будет плохо. Всё закончится тем, что она станет активно вырабатывать инсулин, а это прямой путь к инсулинорезистентности и запасанию жира. Повышенный синтез инсулина препятствует сжиганию жиров, происходит блокировка соматотропина — гормона стройности и роста, пишет "Газета.Ru".

Быстрые углеводы

Лучше отказаться от булочек, тортиков и шоколадок на ночь, иначе можно столкнуться с серьёзными проблемами со здоровьем. Фото © Freepik / 8photo

На сон грядущий не стоит есть сахар и все быстрые углеводы — любимые булочки, тортики. Их употребление усиливает синтез инсулина, ещё происходит повышение уровня глюкозы в крови. Те, кто не даёт организму отдохнуть, из-за неправильного питания на ночь поддерживают стабильно высокий уровень глюкозы, подвергают риску стенки кровеносных сосудов. Тех, кто любит похомячить вечерами, точно ждёт лишний вес. Мало того что он неприятен сам по себе, так ещё и способен усугубить любую патологию и даже вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Алкоголь

Безусловные минусы алкоголя: спиртное возбуждает нервную систему и содержит огромное количество сахара. Фото © Freepik / v.ivash