Эксперт Минин усомнился в достоверности прогноза суперкомпьютера о скором апокалипсисе

Трудно говорить о достоверности прогноза компьютерной программы World One, по мнению которой конец света наступит в 2040–2050 годах из-за сильного загрязнения окружающей среды, так как на данный момент нет качественных моделей, на основе которых такие расчёты можно произвести. Об этом в беседе с РИАМО заявил член совета московской "Деловой России", президент ассоциации "Конвент национальной безопасности, здоровья и инноваций", вице-президент Академии медико-технических наук Евразийской ассоциации медицинских и экологических технологий Игорь Минин.

"На сегодняшний день не только не существует расчётных возможностей для столь многофакторного и многовекторного анализа глобальных изменений, но, что более важно, по большому счёту нет качественных непротиворечивых моделей, на основе которых такие расчёты и последующий анализ можно произвести", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что некоторые недавние тревожные прогнозы сейчас не сбываются. В то же время люди часто обращают внимание на незначительные угрозы для человечества, подчеркнул Минин. Так, по его мнению, сейчас акцент сделан на вопросах загрязнения природы, глобального потепления, вирусных и продовольственных опасностях. Собеседник агентства отметил, что более важным на данный момент является недостаток электронов, которые важны для клеточного метаболизма.

По мнению специалиста, различные сообщения о скором апокалипсисе вредны, так как они снижают ценность человеческой жизни. Минин заключил, что в ближайшие столетия люди смогут бороться с глобальными угрозами, однако для этого им необходимо "ответственное целеполагание".