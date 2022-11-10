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10 ноября, 12:45

Эксперт Минин усомнился в достоверности прогноза суперкомпьютера о скором апокалипсисе

Трудно говорить о достоверности прогноза компьютерной программы World One, по мнению которой конец света наступит в 2040–2050 годах из-за сильного загрязнения окружающей среды, так как на данный момент нет качественных моделей, на основе которых такие расчёты можно произвести. Об этом в беседе с РИАМО заявил член совета московской "Деловой России", президент ассоциации "Конвент национальной безопасности, здоровья и инноваций", вице-президент Академии медико-технических наук Евразийской ассоциации медицинских и экологических технологий Игорь Минин.

"На сегодняшний день не только не существует расчётных возможностей для столь многофакторного и многовекторного анализа глобальных изменений, но, что более важно, по большому счёту нет качественных непротиворечивых моделей, на основе которых такие расчёты и последующий анализ можно произвести", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что некоторые недавние тревожные прогнозы сейчас не сбываются. В то же время люди часто обращают внимание на незначительные угрозы для человечества, подчеркнул Минин. Так, по его мнению, сейчас акцент сделан на вопросах загрязнения природы, глобального потепления, вирусных и продовольственных опасностях. Собеседник агентства отметил, что более важным на данный момент является недостаток электронов, которые важны для клеточного метаболизма.

По мнению специалиста, различные сообщения о скором апокалипсисе вредны, так как они снижают ценность человеческой жизни. Минин заключил, что в ближайшие столетия люди смогут бороться с глобальными угрозами, однако для этого им необходимо "ответственное целеполагание".

Эксперт оценил прогноз суперкомпьютера по срокам апокалипсиса

Эксперт оценил прогноз суперкомпьютера по срокам апокалипсиса

Ранее Лайф писал, что, по словам учёных, люди вымрут от недостатка питьевой воды, еды и чистого воздуха. А население планеты сократится до показателей XIX века даже при сильном уменьшении выбросов и введении контроля за рождаемостью.

Обложка ©

Getty Images / SCIENCE PHOTO LIBRARY / MARK GARLICK

Никита Осипов

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