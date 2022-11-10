Супруги-полицейские раскрыли секреты крепких отношений дома и на работе

Майор полиции, оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Руслан Король и капитан юстиции, старший следователь СО ОМВД РФ Дарья Король рассказали, как им удаётся сохранить отношения дома и на работе. Так, по мнению пары, в семейной жизни важно соблюдать равноправие.

Петербургские супруги-полицейские поделились, как им удаётся совмещать работу и личную жизнь. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Мы стараемся всё делать равномерно. Никакого доминирования ни дома, ни на работе", — отметил Руслан в эфире телеканала "Санкт-Петербург", добавив, что он, как правило, моет посуду, а жена готовит.

Кроме того, блюстители порядка поделились, что на работе не соперничают друг с другом, а советуются по важным вопросам. Известно также, что супруги воспитывают трёхлетнего сына. Примечательно, что родители не планируют заставлять мальчика в будущем работать полицейским.