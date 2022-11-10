Любовь к вредной еде сравнили с никотиновой зависимостью
Addiction: Еда с высокой степенью обработки вызывает зависимость, схожую с никотиновой
Продукты с высокой степенью обработки могут вызывать привыкание, сравнимое с табаком. К такому выводу пришли психологи из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии, а результаты исследования опубликованы в журнале Addiction.
Авторы использовали отчёт главного хирурга США 1998 года, в котором было установлено, что табак вызывает зависимость. Оказалось, что еда с высокой степенью обработки имеет схожий с никотином механизм воздействия на организм человека. В частности, это связано с компульсивным употреблением, когда некоторые не могут бросить курить, а другие не могут отказаться от обработанных продуктов, несмотря на риск опасных заболеваний.
Кроме того, определённые продукты меняют самочувствие и настроение, воздействуя на мозг, а величина этого эффекта сопоставима с действием никотина. Также еда является сильнейшим подкрепляющим стимулом и будет подталкивать человека к употреблению вредной пищи. Помимо этого, человек может иметь зависимость от некоторых продуктов, которые доставляют в организм неестественно высокие дозы рафинированных углеводов и жиров.
Авторы призывают людей относиться к подобной еде как к опасным веществам, вызывающим привыкание.
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