Любовь к вредной еде сравнили с никотиновой зависимостью

Продукты с высокой степенью обработки могут вызывать привыкание, сравнимое с табаком. К такому выводу пришли психологи из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии, а результаты исследования опубликованы в журнале Addiction.

Авторы использовали отчёт главного хирурга США 1998 года, в котором было установлено, что табак вызывает зависимость. Оказалось, что еда с высокой степенью обработки имеет схожий с никотином механизм воздействия на организм человека. В частности, это связано с компульсивным употреблением, когда некоторые не могут бросить курить, а другие не могут отказаться от обработанных продуктов, несмотря на риск опасных заболеваний.

Кроме того, определённые продукты меняют самочувствие и настроение, воздействуя на мозг, а величина этого эффекта сопоставима с действием никотина. Также еда является сильнейшим подкрепляющим стимулом и будет подталкивать человека к употреблению вредной пищи. Помимо этого, человек может иметь зависимость от некоторых продуктов, которые доставляют в организм неестественно высокие дозы рафинированных углеводов и жиров.

Авторы призывают людей относиться к подобной еде как к опасным веществам, вызывающим привыкание.