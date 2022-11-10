Лепс и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь для военных и медиков в Луганск

Артисты Григорий Лепс, ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север дали концерт, приуроченный ко Дню МВД, для военных и силовиков в ДК имени Ленина в Луганске. Кроме того, они привезли гуманитарную помощь для бойцов и медиков. В частности, доставили бронежилеты для сотрудников Республиканской клинической больницы, которые необходимы для нахождения в зоне боевых действий и для помощи раненым и пострадавшим. Об этом сообщили в "Русской медиагруппе".

"Спасая жизни другим людям, они порою теряют свои", — отметил ЮрКисс.

А военные ЛНР получили зимние сапоги. Кроме того, артисты посетили перинатальный центр Луганска, куда привезли купленные на собственные средства стерилизаторы для бутылочек, молокоотсосы, детское питание, наборы одежды для выписки, тёплые конверты, много расходных средств гигиены: подгузники, пелёнки, влажные салфетки.

Гуманитарная акция была организована Лепсом и ЮрКиссом. Народный артист России вместе с другими певцами не первый раз за 2022 год посещает освобождённые территории. Ранее он уже был в Луганске и Херсоне.