В Брянской области подрыв опоры ЛЭП привёл к проблемам с электроснабжением
В Климовском районе Брянской области нарушено электроснабжение из-за подрыва опоры ЛЭП
Электроснабжение было нарушено в Климовском районе Брянской области после подрыва опоры линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.
Сейчас в районе проведено переподключение основной линии электропередачи на резервную, подача электроснабжения возобновлена.
Ранее Лайф рассказывал, что в Белгородской области под обстрел попал город Грайворон, который расположен у границы Украины. В результате атаки был повреждён трансформаторный блок.
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