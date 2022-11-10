НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 ноября, 13:26

В Брянской области подрыв опоры ЛЭП привёл к проблемам с электроснабжением

В Климовском районе Брянской области нарушено электроснабжение из-за подрыва опоры ЛЭП

Электроснабжение было нарушено в Климовском районе Брянской области после подрыва опоры линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас в районе проведено переподключение основной линии электропередачи на резервную, подача электроснабжения возобновлена.

Несколько сёл в Белгородской области остались без света из-за обстрела

Несколько сёл в Белгородской области остались без света из-за обстрела

Ранее Лайф рассказывал, что в Белгородской области под обстрел попал город Грайворон, который расположен у границы Украины. В результате атаки был повреждён трансформаторный блок.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров