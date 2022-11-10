В Брянской области подрыв опоры ЛЭП привёл к проблемам с электроснабжением

Электроснабжение было нарушено в Климовском районе Брянской области после подрыва опоры линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас в районе проведено переподключение основной линии электропередачи на резервную, подача электроснабжения возобновлена.