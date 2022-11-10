Раскрыт секрет диеты, которую можно соблюдать всю жизнь без вреда для здоровья

Действительно полезная для здоровья диета не включает в себя резкие и жёсткие ограничения в еде. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артём Верис. Он также рассказал, что произойдёт, если сильно и внезапно ограничить калории в рационе.

"Во-первых, замедлится метаболизм: если после диеты с сильными ограничениями вернуться к обычному рациону, вес начнёт резко расти — за время диеты организм адаптируется и ему больше не нужно будет столько калорий", — отметил Верис.

Кроме того, при диете с сильными ограничениями организм не сможет получить необходимый объём макро- и микронутриентов: клетчатки, витаминов и минералов. Эксперт подчеркнул, что в результате могут пострадать мышцы и возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Нельзя исключать и авитаминоз, который спровоцирует заболевания.

По словам Вериса, для контроля над весом важно выбирать здоровые продукты и соблюдать принципы правильного питания. Эксперт отметил, что диета должна быть комфортной для человека, иначе он перестанет её придерживаться.

"Многие думают, если есть много белка, мышцы будут расти сами по себе. Но и это не так — для них нужны упорные силовые тренировки и избыток калорий", — подчеркнул специалист.

Не стоит забывать и про употребление жиров, ведь они важны для синтеза гормонов. В противном случае могут снизиться фертильность и возникнуть сложности с циклом у девушек. Кроме того, необходимо есть фрукты и овощи, а отказаться стоит от рафинированного сахара.