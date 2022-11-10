Глава МИД Конго Гакоссо назвал Россию второй родиной

Глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил, что считает Россию второй родиной. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости". Однако министр признался, что глава Минобороны страны говорит на русском лучше него.

"Действительно, Россия для меня — вторая родина", — сказал глава МИД Конго.

Комментируя сотрудничество двух стран в военной области, он отметил, что большая часть генералов республики обучалась в образовательных учреждениях СССР. Кроме того, и сам Гакоссо получил образование в Советском Союзе. Министр добавил, что с удовольствием приедет в Москву ещё раз, но пока не известно, когда состоится следующий визит.