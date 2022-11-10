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10 ноября, 15:44

"Спартак" уволил Миронова с поста главного тренера после серии поражений в КХЛ

<p>Борис Миронов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Борис Миронов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Руководство московского хоккейного клуба "Спартак" уволило главного тренера Бориса Миронова. Об этом сообщает пресс-служба команды красно-белых.

"Руководство "Спартака" приняло решение о прекращении сотрудничества с Борисом Мироновым. От всей души благодарим Бориса Олеговича за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении.

Вместе с Мироновым тренерский штаб также покидает его ассистент Егор Башкатов, добавили в пресс-службе. Стоит отметить, что красно-белые потерпели шесть поражений в последних шести матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Миронов возглавил столичный клуб в апреле 2021 года, подписав контракт на два сезона с возможностью продления в случае достижения определённых целей.

Борис Миронов — победитель молодёжного ЧМ, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр. 11 сезонов выступал в НХЛ. В качестве тренера работал в "Нефтехимике", "Звезде", "Красной Армии" (МХЛ).

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Ранее стало известно, что главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок может быть уволен в случае проигрыша команды в предстоящем матче с "Салаватом Юлаевым". Казанцы потерпели десять поражений в 12 последних матчах в КХЛ.

Наталья Исакова

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