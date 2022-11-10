Развеян миф о пользе костного бульона для омоложения

Костный бульон, который стал популярен среди сторонников здорового питания осенью, содержит полезные вещества, однако его употребление может навредить организму, например, ухудшить состояние суставов. Об этом в беседе с kp.ru рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

"В бульоне концентрируются пурины, которые повышают уровень мочевой кислоты. Получается, что бульон состояние суставов ухудшит. Повысится и артериальное давление", — отметила она.

Рост артериального давления провоцирует и большое содержание натрия в супе. Кроме того, эксперт развеяла мифы о пользе продолжительной варки бульона. По её словам, долгий процесс не поможет избавиться от антибиотиков и гормонов, которые изначально содержались в мясе, однако львиная доля витаминов исчезнет, например ферменты. В итоге получится "сверхпитательная взвесь жира", подчеркнула Павлова. Она добавила, что для омоложения кожи блюдо, которое богато коллагеном, также не поможет.

"Коллаген, попадая в желудочно-кишечный тракт, распадается до аминокислот. И организм сам сформирует те белки, которые ему требуются. Наладить синтез именно коллагена употреблением костного бульона невозможно. Куда как действеннее есть качественный белок, заниматься физкультурой и вовремя ложиться спать", — подчеркнула специалист.