Развеян миф о пользе костного бульона для омоложения
Эксперт Павлова: Костный бульон может ухудшить состояние суставов
Костный бульон, который стал популярен среди сторонников здорового питания осенью, содержит полезные вещества, однако его употребление может навредить организму, например, ухудшить состояние суставов. Об этом в беседе с kp.ru рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
"В бульоне концентрируются пурины, которые повышают уровень мочевой кислоты. Получается, что бульон состояние суставов ухудшит. Повысится и артериальное давление", — отметила она.
Рост артериального давления провоцирует и большое содержание натрия в супе. Кроме того, эксперт развеяла мифы о пользе продолжительной варки бульона. По её словам, долгий процесс не поможет избавиться от антибиотиков и гормонов, которые изначально содержались в мясе, однако львиная доля витаминов исчезнет, например ферменты. В итоге получится "сверхпитательная взвесь жира", подчеркнула Павлова. Она добавила, что для омоложения кожи блюдо, которое богато коллагеном, также не поможет.
"Коллаген, попадая в желудочно-кишечный тракт, распадается до аминокислот. И организм сам сформирует те белки, которые ему требуются. Наладить синтез именно коллагена употреблением костного бульона невозможно. Куда как действеннее есть качественный белок, заниматься физкультурой и вовремя ложиться спать", — подчеркнула специалист.
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