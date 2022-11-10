Лайф узнал об условиях содержания Некоглая в центре для мигрантов

В Центре временного содержания иностранных граждан, куда отправили блогера Некоглая (Николай Лебедев) после задержания, царит достаточно вольготная атмосфера. Напомним, туда тиктокера с молдавским гражданством доставили после решения Пресненского суда о депортации из России.

Как стало известно Лайфу, Лебедев, как и любой другой постоялец центра, обеспечен трёхразовым питанием. Ежедневно блогера выводят на прогулки, также в центре по определённым дням разрешают пользоваться телефонами. Каждая комната рассчитана на десять человек, но не факт, что она всегда загружена. Кроме того, там круглосуточно присутствуют медики, которые в любой момент смогут оказать помощь. В центре также отметили, что после завтрака в семь утра тиктокер "сидит и ничего не делает" до прогулки.

В таких условиях Некоглай, вероятно, пробудет около двух недель, поскольку за это время можно обжаловать решение суда, а если оно останется в силе, то блогера отправят на родину.