"Лучше, чем предполагалось": Кудрин оценил ситуацию в экономике России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что спад ВВП по итогам года может составить 2,9–3,3%. По его мнению, ситуация складывается лучше, чем предполагалось, и это свидетельствует о высокой гибкости российской экономики.

"Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введён в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике. И первоначально прогнозировалось, что ВВП упадёт более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9–3,3%", — отметил Кудрин в беседе с RT.

По прогнозу Минэкономразвития, часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдёт на следующий год и экономика может сократиться ещё на 0,8%. Кудрин считает, что это реалистичная оценка. По словам главы СП, после двух лет падения ВВП потребуется ещё два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям. И это при условии, что не произойдёт никаких новых сложных событий.